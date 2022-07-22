EN ÇOK 20 TERCİH YAPILABİLECEK

Bir adaya yerel yerleştirmede 5, merkezi yerleştirmede 10 ve eğer yapıyorsa yatılı yerleştirmede ise 5 olmak üzere en çok 20 tercih hakkı verilecek. Adaylar yerel yerleştirme tercihlerinin tamamını aynı okul türünden yapamayacak.

Merkezi yerleştirmede adaylar puan ve yüzdelik dilimlerine göre tercih listelerinde olan bir okula yerleştirilecekler. Bu nedenle önceki yıllarda oluşmuş yüzdelik dilimlere göre tercih yapan adayların yerleşme şansı daha yüksek olacak.

Sistemde değerlendirme puan üstünlüğüne göre yapılıyor. Eğer aday 10 tercihin hiçbirinde kontenjanlardan birine tutunamadıysa yani kendinden daha yüksek puanlı adaylar bu okulları tercih ettiyse o zaman bu öğrenci merkezi yerleştirme ile yerleşmemiş olacak ve bu sefer sistem öğrenciyi yerel yerleştirme tercihlerinden birine yerleştirmeye çalışacak.