LGS TERCİH NASIL YAPILIR?

Merkezî yerleştirme; merkez sınavla öğrenci alan fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, özel program ve proje uygulayan eğitim kurumları/proje okulları ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına tercihler doğrultusunda merkezî sınav puanı üstünlüğüne göre yapılacak. Öğrenciler, sınavla öğrenci alan okullar listesinden 10 okula kadar tercih yapabilecek.

Öğrenciler, Bakanlığın kullanıma açtığı tercih robotuyla istedikleri yüzdelik dilim aralıklarında hem il hem de ülke düzeyinde okul listelerini ve okullarla ilgili detaylı bilgileri görebilecek. Tercih robotuyla okul türleri, il, ilçe ve 2021'e ait yüzdelik dilimlerine göre arama yapılabiliyor.

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