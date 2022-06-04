Liselere Geçiş Sistemi sınavına bu sene yaklaşık 1 milyon 200 bin öğrencinin katılım sağlayacağı bekleniyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenecek olan lise sınavı hakkında LGS 2022 kılavuzu yayımlanırken yasak olan eşyalarla ilgili kurallar da belli oldu. Öte yandan; LGS'de kalem ve silginin verilip verilmeyeceği de önemli konu başlıkları arasında yerini alıyor. Bu noktada; milyonlarca 8.sınıf öğrencisi "LGS'de kalem ve silgi veriliyor mu? LGS sınavında kalem silgi verilecek mi, yasak olan eşyalar hangileri?" sorularına yanıt aramaya başladı. Peki, lise sınavında kalem ve silgi verilecek mi; hangi eşyaların bulundurulması yasaklandı? İşte yanıtı!