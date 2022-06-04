Liselere Geçiş Sistemi sınavına bu sene yaklaşık 1 milyon 200 bin öğrencinin katılım sağlayacağı bekleniyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenecek olan lise sınavı hakkında LGS 2022 kılavuzu yayımlanırken yasak olan eşyalarla ilgili kurallar da belli oldu. Öte yandan; LGS'de kalem ve silginin verilip verilmeyeceği de önemli konu başlıkları arasında yerini alıyor. Bu noktada; milyonlarca 8.sınıf öğrencisi "LGS'de kalem ve silgi veriliyor mu? LGS sınavında kalem silgi verilecek mi, yasak olan eşyalar hangileri?" sorularına yanıt aramaya başladı. Peki, lise sınavında kalem ve silgi verilecek mi; hangi eşyaların bulundurulması yasaklandı? İşte yanıtı!
LGS'YE GİRERKEN YANIMIZDA BULUNMASI GEREKENLER NELER, KALEM VE SİLGİ VERİLİYOR MU?
Öğrenciler sınava gelirken yanlarında geçerli- kimlik belgesi (T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı veya T.C. kimlik kartı veya geçerlilik süresi devam eden pasaport, yabancı uyruklu öğrenciler için İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından verilen resimli, mühürlü kimlik belgesi) ile en az iki adet koyu siyah ve yumuşak kurşun kalem, kalemtıraş ve leke bırakmayan yumuşak silgi bulunduracaktır. Geçerli kimlik belgesi yanında olmayan öğrenciler sınava alınmayacaktır.
LGS'DE YASAK OLAN EŞYALAR
Öğrenciler, sınav salonlarına alınırken üzerlerinde kullanımı doktor raporu ile belirlenen hasta veya engellilere ait cihazlar (işitme cihazı, insülin pompası, şeker ölçüm cihazı ve benzeri) hariç,çanta, cüzdan, cep telefonu, telsiz, radyo, saat, bilgisayar, kamera ve benzeri iletişim araçları iledepolama kayıt ve veri aktarma cihazları, kablosuz iletişim sağlayan cihazlar ve kulaklık, kolye,küpe, bilezik, yüzük, broş ve benzeri eşyalar ile her türlü elektronik ve/veya mekanik cihazlar,databank sözlük, hesap makinesi, kâğıt, kitap, defter, not vb. dokümanlar, pergel, açıölçer, cetvel vb. araçlar, delici ve kesici aletlerle sınav binasına alınmayacaktır. Öğrenciler, bu araçlarla sınavaalınmayacağı gibi sınav anında yanında bulunduğu tespit edilirse sınav kurallarını ihlal ettiğigerekçesiyle sınavı tutanakla geçersiz sayılacaktır.
Öğrenciler sınav salonlarına bandajı çıkarılmış şeffaf pet şişe içerisinde su getirebileceklerdir.