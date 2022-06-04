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Giriş Tarihi: 4.6.2022 15:05

LGS'de maske takılacak mı, zorunlu mu? 2022 LGS sınavına maskesiz girilir mi, yasak mı?

LGS’de maske takılacak mı, zorunlu mu? 2022 LGS sınavına maskesiz girilir mi, yasak mı?

LGS’de maske takılacak mı sorusu, sınava girecek olan adaylar ve yakınları tarafından araştırılıyor. Sınava dair son hazırlıklarını tamamlayan lise adayı gençler; 2022 LGS sınavına maskesiz girilir mi, yasak mı diye araştırıyor. Toplu taşıma dahil maske zorunluluğunun kaldırılmasına karşın soru işaretlerini gidermek isteyen pek çok aday, LGS'de maske takılacak mı, zorunlu mu diye araştırıyor. İşte merak edilenlerin yanıtı ve Bakan Mahmut Özer’in açıklamaları ışığında sınavda maske zorunluluğu hakkında son durum!

LGS'de maske zorunluluğu var mı diye merak eden pek çok kişi konuya dair açıklamaları takip ediyor. Konuya dair açıklamada bulunan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "LGS'de maske takılacak mı, zorunlu mu?" sorusunun yanıtını verdi. Geçtiğimiz yıl pandemi dolayısıyla sınavlara maskeyle katılım sağlanmıştı. Bu yıl öğrenciler ve gözetmenler, "2022 LGS sınavına maskesiz girilir mi, yasak mı?" sorusuna Bakan Özer'in açıklamasıyla yanıt buldu. İşte detaylar!

2022 LGS'DE MASKE TAKILACAK MI?

Milli Eğitim Bakanı Özer, maske konusundaki belirsizliğe son noktayı koydu. Özer, 2022 LGS sınavına maskesiz girileceğini belirtti.

Bakan Özer, "Covid-19 salgınından sonra ilk defa öğrencilerimiz maskesiz bir şekilde sınava girecek. İnşallah, bu defa maskesiz olduğu için çok daha rahat bir şekilde sınav sürecini geçirecekler" dedi.

LGS SINAVI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Sınav 5 Haziran 2022 Pazar günü, yurt içi ve yurt dışında Türkiye saati ile birinci oturum 09:30'da, ikinci oturum 11:30'da yapılacaktır.

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LGS'de maske takılacak mı, zorunlu mu? 2022 LGS sınavına maskesiz girilir mi, yasak mı?
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