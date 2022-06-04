LGS’de maske takılacak mı, zorunlu mu? 2022 LGS sınavına maskesiz girilir mi, yasak mı?

LGS'de maske zorunluluğu var mı diye merak eden pek çok kişi konuya dair açıklamaları takip ediyor. Konuya dair açıklamada bulunan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "LGS'de maske takılacak mı, zorunlu mu?" sorusunun yanıtını verdi. Geçtiğimiz yıl pandemi dolayısıyla sınavlara maskeyle katılım sağlanmıştı. Bu yıl öğrenciler ve gözetmenler, "2022 LGS sınavına maskesiz girilir mi, yasak mı?" sorusuna Bakan Özer'in açıklamasıyla yanıt buldu. İşte detaylar!