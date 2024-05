LGS’de son 4 gün: Ezber gerektiren notlarınıza göz atın

2024 Liselere Geçiş Sınavı'na (LGS) yalnızca 4 gün kaldı. Uzmanlar, kalan günlerde öğrencilerin ders çalışmayı bırakmasını, ancak ezber gerektiren notlara yeniden göz atmasının faydalı olacağını ifade etti. Uzmanlar sınava katılması beklenilen 1 milyondan fazla 8'inci sınıf öğrencisine şu mesajı verdi: "Bugüne kadar elinizden geleni yaptınız. Artık kaygılardan uzaklaşma zamanı. 3 Haziran günü sizin için yaz tatili başlayacak, tatilde ne yapacağınızı düşünün. Boş vakitlerinizde sevdiğiniz aktiviteleri yapmak, sevdiklerinizle birlikte zaman geçirmek, mümkünse parkta yürüyüşler yapmak üzerinizdeki stres yükünü hafifletmenize yardımcı olacaktır. Bu noktada dikkat etmeniz gereken fiziksel sağlığınıza zarar gelebilecek (futbol, basketbol vb.) oyunlardan uzak durarak hafif aktiviteler gerçekleştirebilirsiniz."En geç cuma gününe kadar velinizle birlikte okulunuzdan sınav giriş belgenizi alarak sınava gireceğiniz okulu ve mümkünse sınav salonunuzu görünüz. Böylece hem sınava gireceğiniz okula gitmek için ihtiyaç duyacağınız süreyi belirlersiniz hem de sınav yeri ile ilgili kaygılarınızı gidermiş olursunuz.Evde beslenmeye dikkat ediniz, dışardan alacağınız her türlü hazır besin sağlığınızı bozabilir.Bugünden itibaren her gün en geç saat 7.30'da kalkmaya, en geç saat 10.30'da yatakta olmaya dikkat ediniz. Erken kalkarsanız akşamları da erken uykunuz gelir, böylece sınavdan önce uyku sorunu yaşamazsınız.Sınav günü giyeceğiniz kıyafetlerin pamuklu, rahat ve terletmeyen kumaşlardan seçiniz. Sınav sabahı için yanınıza ince bir mont veya hırka alınız.Sınav evraklarınızı en geç cuma akşamına kadar hazırlayınız.Sınav günü yanınıza alacaklarınızı hazırlayınız. Bunlar:Fotoğraflı, onaylı sınav giriş belgesiT.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı (fotoğraf şartı aranmayacaktır)2 adet yumuşak uçlu koyu siyah kurşun kalemLeke bırakmayan yumuşak silgi ve kalemtıraş (uçlu kalem de olabilir)Kâğıt mendil (isteğe bağlı)Ambalajı çıkarılmış şeffaf pet şişe su (isteğe bağlı)Tüm bu eşyaları şeffaf poşet dosyaya koyarak sınava gidebilirsiniz.Sabah uyanma saatinizi rahat kıyafetler giyinip kahvaltınızı yapacağınız ve yol mesafenizi düşünerek sınav merkezine zamanında ulaşacak şekilde ayarlayınız.Talep edilmesi durumunda, sınav oturumları tamamlandıktan sonra soru kitapçıkları veli ya da öğrenciye verilebilecek.Öğrenciler, sınav salonlarına alınırken üzerlerinde kullanımı doktor raporu ile belirlenen hasta veya engellilere ait cihazlar (işitme cihazı, insülin pompası, şeker ölçüm cihazı ve benzeri) hariç, çanta, cüzdan, cep telefonu, telsiz, radyo, saat, bilgisayar, kamera ve benzeri iletişim araçları ile depolama kayıt ve veri aktarma cihazları, kablosuz iletişim sağlayan cihazlar ve kulaklık, kolye, küpe, bilezik, yüzük, broş ve benzeri eşyalar ile her türlü elektronik ve/veya mekanik cihazlar, databank sözlük, hesap makinesi, kâğıt, kitap, defter, not vb. dokümanlar, pergel, açıölçer, cetvel vb. araçlar, delici ve kesici aletlerle sınav binasına alınmayacaktır.