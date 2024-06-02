LGS’de üst düzey güvenlik

2024 Liselere Geçiş Sınavı (LGS) bugün gerçekleştiriyor. 1 milyon 38 bin 192 öğrencinin başvurduğu sınav 973 yurt içi sınav merkezinde 3 bin 891 okulda 62 bin 663 salonda, yurt dışında ise 11 sınav merkezi ve 11 okuldaki 35 salonda yapılacak. LGS'de soru hazırlama çalışmaları ISO 27001 Bilgi Güvenliği Politikaları kapsamında oluşturulan "güvenlikli alan"da yapıldı. Hazırlanan sorular alan, ölçme değerlendirme kriterleri ile dil ve anlatım açısından denetime tabi tutularak soru havuzunda bir araya getirildi.Sınavlarda kullanılacak soruların seçimleri 7/24 kapalı alan olan matbaada alan uzmanlarınca yapıldı. Sınav sorularını gören herkes, sınav bitene kadar matbaada kapalı sistemde kalacak. Merkezî sınavın birinci oturumu 09.30 ve ikinci oturum 11.30'da başlayacak. İki oturum hâlinde uygulanacak sınavda çoktan seçmeli 90 soru sorulacak ve oturumlar aynı gün tamamlanacak. Sınavın birinci oturumu, 50 soruluk sözel alandan oluşup süresi 75 dakika olacak. 40 soruluk sayısal alandan oluşan ikinci oturum ise 80 dakika sürecek. Birinci oturumda, 8'inci sınıf Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil; ikinci oturumda ise matematik ve fen bilimleri derslerinden sorular sorulacak. İki oturum arasında 45 dakikalık ara verilecek.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda sınava girecek öğrencilere başarılar diledi. Erdoğan, "Sınavın genç kardeşlerime ve değerli ailelerimize hayırlı sonuçlar getirmesini temenni ediyorum. Allah zihin açıklığı versin" dedi. Erdoğan, paylaşımında, "Oku, düşün, uygula, neticelendir" notunun yazılı bulunduğu bir görsele de yer verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Eğitim hayatlarında başarı basamaklarını tek tek çıkan tüm öğrencilerimizi kutluyorum. Gecelerini gündüzlerine katarak verdikleri emeğin mükafatını, hayallerine ulaşarak alacaklarına gönülden inanıyorum. LGS'ye girecek bütün gençlerimize muvaffakiyetler diliyorum."