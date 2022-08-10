LGS’yi kazanamayanlar ne yapacak? LGS Lise komisyon yerleştirmeleri ne zaman?

LGS KOMİSYON YERLEŞTİRMELERİ NE ZAMAN?

LGS'nin iki nakil sürecinde de hiçbir okula giremeyen öğrenciler, yerleştirme ve nakil komisyonları aracılığıyla yerleştirilecek. Bu öğrencilerin başvuruları komisyonlarca 09-17 Ağustos 2022 tarihleri arasında alınacak. Yerleştirme sonuçları ise 19 Ağustos'ta açıklanacak.

LİSEYE YERLEŞEMEYENLER NE OLACAK?

Bakan Mahmut Özer, ikinci nakil sonucuna göre de herhangi bir liseye yerleşemeyenler için yaptığı açıklamada, iki nakil sürecinde de hiçbir okula giremeyen öğrencilerin, yerleştirme ve nakil komisyonları aracılığıyla yerleştirileceğini söyledi..