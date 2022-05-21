Lice dağlarında Off Road coşkusu

Vali Su, bu tür etkinliklerin gençler için çok önemli olduğunu vurgulayarak gençlere olanak sağlayacak yeni çalışmalar yapmaya devam edeceklerini belirtti.

"DÜNYADAKİ HERKESİ DİYARBAKIR'IMIZI GÖRMEYE DAVET EDİYORUM"

Organizasyonda emeği geçenlere teşekkür eden Vali Su, konuşmasını şöyle tamamladı: "İnsanlığın başlangıcı olan bu topraklardan Türkiye ve Dünyadaki herkesi Diyarbakır'ımızı görmeye gezmeye, Diyarbakır'ın bu güzelliklerini paylaşmaya davet ediyorum."

Etkinlikte Lice Kaymakamı Muhammed Evlice ve Giresun Milletvekili Sabri Öztürk de birer konuşma yaptı. Vali Su, konuşmaların ardından yarışmaya katılıp dereceye giren pilotlara kupa ve madalyalarını takdim etti.

Etkinliğe Diyarbakır Milletvekili Ebubekir Bal, AK Parti MKYK üyesi Suna Kepolu, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ayhan Kardan ve daire başkanları, kamu kurum müdürleri, doğaseverler ve vatandaşlar katıldı.