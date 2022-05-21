Lice dağlarında Off Road coşkusu

Diyarbakır Valiliği ve Büyükşehir Belediyesince düzenlenen "Diyarbakır Off Road Festivali", adrenalin, doğa ve kamp tutkunlarını buluşturdu.
Diyarbakır Valiliği ve Büyükşehir Belediyesince destekleri ve Çotanak Off Road Spor Kulübü işbirliğiyle Lice ilçesinde Off Road Festivali düzenlendi.
Türkiye genelinden 25, Diyarbakır'dan 10 ekibin katıldığı etkinlikte, çeşitli engellerle zorlaştırılmış parkurlarda 4x4 araçlarıyla macera tutkunları hünerlerini sergiledi.
Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, Milletvekilleri Ebubekir Bal, Sabri Öztürk ve AK Parti MKYK üyesi Suna Kepolu, Türkiye Off Road Şampiyonu Yasemin Biber Toker'in kullandığı araca binerek parkuru deneyimlediler.
Diyarbakır'ın 12 bin yıllık bir tarihi dağları, ovaları, nehirleri, şelaleleri, bahçeleri, tarihi yerleri, gastronomisi ile gezilmesi görülmesi gereken bir il olduğunu ifade eden Vali Su, şöyle konuştu: "Bu tür etkinlikler ilimizin tanıtımında çok önemli rol oynuyor. Çotanak Off Road grubu, Giresun ekibi ve onlarla beraber ülkemizin değişik illerinden gelen kardeşlerimize çok teşekkür ediyorum. Bugün burada bize heyecanı yüksek, adrenalini yüksek çok güzel sahneler yaşattılar. Vatandaşlarımız, gençlerimiz son derece memnun. Bu güzel etkinliğe katılmaktan dolayı çok mutluyuz. Bu birlik, beraberlik, kardeşlik ruhu çok önemli. Dün Dağkapı'da Off Road kulübünden gelen arkadaşlarımız, oradaki gençlerimiz ve vatandaşlarımızla buluştular. Birlik, beraberlik, kardeşlik konvoyu düzenlediler. Halaylar çektiler, horonlar tepkiler. İnşallah bu güzellikler bundan sonra da sürecek. Diyarbakırımızı her alanda her şeyiyle en güzel şekilde tanıtmaya devam edeceğiz."
Vali Su, bu tür etkinliklerin gençler için çok önemli olduğunu vurgulayarak gençlere olanak sağlayacak yeni çalışmalar yapmaya devam edeceklerini belirtti.
"DÜNYADAKİ HERKESİ DİYARBAKIR'IMIZI GÖRMEYE DAVET EDİYORUM"
Organizasyonda emeği geçenlere teşekkür eden Vali Su, konuşmasını şöyle tamamladı: "İnsanlığın başlangıcı olan bu topraklardan Türkiye ve Dünyadaki herkesi Diyarbakır'ımızı görmeye gezmeye, Diyarbakır'ın bu güzelliklerini paylaşmaya davet ediyorum."
Etkinlikte Lice Kaymakamı Muhammed Evlice ve Giresun Milletvekili Sabri Öztürk de birer konuşma yaptı. Vali Su, konuşmaların ardından yarışmaya katılıp dereceye giren pilotlara kupa ve madalyalarını takdim etti.
Etkinliğe Diyarbakır Milletvekili Ebubekir Bal, AK Parti MKYK üyesi Suna Kepolu, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ayhan Kardan ve daire başkanları, kamu kurum müdürleri, doğaseverler ve vatandaşlar katıldı.
MACERASEVERLER DÜN GECE LİCE'DE KAMPTAYDI
Festival öncesi yarışlara katılacak pilotlar ve gençler bir araya geldi. Lice'de oluşturulan kamp alanında toplanan maceraseverler, ateş yakarak halay ve horonlar eşliğinde eğlenceli vakit geçirdiler.
Festivale İstanbul'dan katılan Off Road pilotu Zekeriya Kayış, hedeflerinin Diyarbakır'ı medeniyeti, tarihiyle anılan bir şehir haline getirmek olduğunu söyledi.
Bu seneki hedefimiz Diyarbakır'ı terörle anılan bir şehir değil medeniyetle anılan bir şehir olduğunu hem kendimiz görmek hem de bunu aynı zamanda takipçilerimize ve herkese duyurmak istedik. Biz fazlasıyla gördük bunu. Gerçekten medeniyetler şehri, gerçekten mükemmel bir şehir. Vatandaşlarıyla, tarihi yapısı ve dokusuyla bizi çok çok etkiledi. Diyarbakır'da inanılmaz bir coşku var, bu kadarını beklemiyorduk. Hatta şimdiden söyleyeyim ikincisini üçüncüsünü yapıp gelenek hale getirmek istiyoruz. Şu anda Lice ye geldik kamp kuruyoruz. Licenin maalesef Türkiyede kötü bi,r algısı var. Gelirken sevenlerimize ve bugün canlı yayınlarla buranın bir medeniyetler şehri bir tarih şehri olduğunu anlattık. Biz burada doğunun batıyla güneyin kuzeyle kardeş olduğunun tohumlarını ekip bunu tüm Türkiye'ye hatta dünyaya göstermek istiyoruz."
Kampa katılan gençlerden Süleyman Akçura ise, "Bölgemiz adına çok güzel bir etkinlik oldu. Heyecanlıyız, yarın ki yarışı bekliyoruz sabırsızlıkla. Kampta aile ortamı oluştu, çok eğleniyoruz." şeklinde konuştu.