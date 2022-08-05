Haberler Yaşam Haberleri Lice’de dev uyuşturucu operasyonu! İHA’lar uyuşturucu tarlalarını tespit etti
Giriş Tarihi: 5.8.2022 10:05 Son Güncelleme: 5.8.2022 10:16

Lice’de dev uyuşturucu operasyonu! İHA’lar uyuşturucu tarlalarını tespit etti

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı tarafından Lice kırsalında son dönemlerin en kapsamlı uyuşturucu operasyonu yapıldı.

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Lice’de dev uyuşturucu operasyonu! İHA’lar uyuşturucu tarlalarını tespit etti

Diyarbakır'ın Lice ilçesi Birlik ve Abalı mahallelerinde 920 personel, 56 operasyonel timin katılımıyla 'Eren Abluka-30 Şehit Jandarma Uzman Çavuş İlyas Genel Narko/Terör' operasyonunun başlatıldı. İl Jandarma Komutanlığı'nca jandarma komando özel operasyon (JOPER), jandarma komando ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 920 personel, 56 operasyonel tim operasyonda görev aldı. İnsansız Hava Aracı'nın da (İHA) destek verdiği operasyonun ilk gününde Birlik ve Abalı mahalleleri kırsalında önceden tespit edilen 70 noktada gerçekleştirilen arazi arama- tarama gerçekleştirildi. İHA'ların tespit ettiği 70 ayrı noktada, piyasa değeri 3 milyon 600 bin TL olan 30 kilogram toz esrar, 107 kilogram kubar esrar, 1 milyon 150 bin 710 kök kenevir ve 182 bin kök skunk ele geçirildi.

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Lice’de dev uyuşturucu operasyonu! İHA’lar uyuşturucu tarlalarını tespit etti
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