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Giriş Tarihi: 31.7.2022 13:14 Son Güncelleme: 31.7.2022 13:45

Lice’de ‘Eren Abluka’ operasyonu! 87 noktada aramalar yapıldı

Diyarbakır’ın Lice ilçesi kırsalında yapılan ‘Eren Abluka’ operasyonlarında, komandolar tarafından 87 ayrı noktada aramalar yapıldı. Aramalarda, bol miktarda uyuşturucu ele geçirildi.

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Lice’de ‘Eren Abluka’ operasyonu! 87 noktada aramalar yapıldı

Diyarbakır'da 1021 personelin katılımıyla "Eren Abluka-28 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Arıyeşil Operasyonu" başlatıldı. Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca, jandarma komando özel operasyon (JOPER), jandarma komando ve güvenlik korucu timlerinden oluşan bin 21 personel ve 62 operasyonel timin görev aldığı operasyonun ilk gününde, Lice ilçesinin Dibek ve Yolçatı mahalleleri kırsalında önceden tespit edilen 87 ayrı noktada arama gerçekleştirildi.

Operasyonda 3 milyon 57 bin 760 kök kenevir, 110 bin kök skunk, 123,5 gram kubar, 30,2 gram toz esrar ve 11 bin 400 metre sulama hortumu ele geçirildi.

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Lice’de ‘Eren Abluka’ operasyonu! 87 noktada aramalar yapıldı
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