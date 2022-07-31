Lice’de ‘Eren Abluka’ operasyonu! 87 noktada aramalar yapıldı

Diyarbakır'da 1021 personelin katılımıyla "Eren Abluka-28 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Arıyeşil Operasyonu" başlatıldı. Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca, jandarma komando özel operasyon (JOPER), jandarma komando ve güvenlik korucu timlerinden oluşan bin 21 personel ve 62 operasyonel timin görev aldığı operasyonun ilk gününde, Lice ilçesinin Dibek ve Yolçatı mahalleleri kırsalında önceden tespit edilen 87 ayrı noktada arama gerçekleştirildi.

Operasyonda 3 milyon 57 bin 760 kök kenevir, 110 bin kök skunk, 123,5 gram kubar, 30,2 gram toz esrar ve 11 bin 400 metre sulama hortumu ele geçirildi.