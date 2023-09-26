Lice’de iki noktada uyuşturucu operasyonu

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı jandarma timleri tarafından Lice ilçesine bağlı Kumluca Mahallesi kırsalındaki operasyon başarıyla tamamlandı. İnsansız Hava Aracı (İHA) destekli söz konusu operasyonda, 96 kilogram toz esrar maddesi ele geçirildi. Eş zamanlı gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda Lice ilçesi Hedik Mahallesi kırsalında ise, 21 kilogram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Cumhuriyet Başsavcılığı başlattığı soruşturma kapsamında, ele geçirilen 117 kilo esrar muhafaza altına alındı.