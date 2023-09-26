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Giriş Tarihi: 26.9.2023 09:45 Son Güncelleme: 26.9.2023 09:48

Lice’de iki noktada uyuşturucu operasyonu

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı tarafından Lice ilçesinde iki farklı noktada gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda, 117 kilo esrar ele geçirildi.

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Lice’de iki noktada uyuşturucu operasyonu

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı jandarma timleri tarafından Lice ilçesine bağlı Kumluca Mahallesi kırsalındaki operasyon başarıyla tamamlandı. İnsansız Hava Aracı (İHA) destekli söz konusu operasyonda, 96 kilogram toz esrar maddesi ele geçirildi. Eş zamanlı gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda Lice ilçesi Hedik Mahallesi kırsalında ise, 21 kilogram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Cumhuriyet Başsavcılığı başlattığı soruşturma kapsamında, ele geçirilen 117 kilo esrar muhafaza altına alındı.

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Lice’de iki noktada uyuşturucu operasyonu
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