Lice’de son yılların en kapsamlı ‘Narko-Terör’ operasyonu

Bölgede son yılların en büyük hava destekli uyuşturucu operasyonu ile ilgili Valilik tarafından açıklama yapıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi, "Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca; bölücü terör örgütü ile yasadışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağı somut deliller ile ortaya koymak, operasyon bölgesi içerisinde saklanan uyuşturucu maddeleri ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek maksadıyla; Lice ilçesi Yalaza mahallesi kırsalında icrasına başlanılan Eren Huzur İlkbahar-Yaz Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Ali Okatan operasyonu başarıyla tamamlanmıştır. Söz konusu operasyonda; 115 ayrı noktada 10 milyon 646 bin 870 kök kenevir bitkisi, 395 bin kök skunk bitkisi, 70 kilogram toz esrar, 1 kilo kubar esrar maddesi ve 210 metre su hortumu ele geçirilmiş,ele geçirilen kenevir bitkileri numune alınmasını müteakip imha edilmiştir."