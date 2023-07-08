Haberler Yaşam Haberleri Lice’de son yılların en kapsamlı ‘Narko-Terör’ operasyonu
Giriş Tarihi: 8.7.2023 14:27 Son Güncelleme: 8.7.2023 14:48

Lice’de son yılların en kapsamlı ‘Narko-Terör’ operasyonu

Diyarbakır’ın Lice ilçesi kırsalında İnsansız Hava Aracı (İHA) destekli “Eren Huzur İlkbahar-Yaz operasyonu kapsamındaki “Narko-Terör Operasyonu”nda 115 ayrı bölgede tonlarca uyuşturucu ele geçirildi.

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Lice’de son yılların en kapsamlı ‘Narko-Terör’ operasyonu

Bölgede son yılların en büyük hava destekli uyuşturucu operasyonu ile ilgili Valilik tarafından açıklama yapıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi, "Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca; bölücü terör örgütü ile yasadışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağı somut deliller ile ortaya koymak, operasyon bölgesi içerisinde saklanan uyuşturucu maddeleri ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek maksadıyla; Lice ilçesi Yalaza mahallesi kırsalında icrasına başlanılan Eren Huzur İlkbahar-Yaz Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Ali Okatan operasyonu başarıyla tamamlanmıştır. Söz konusu operasyonda; 115 ayrı noktada 10 milyon 646 bin 870 kök kenevir bitkisi, 395 bin kök skunk bitkisi, 70 kilogram toz esrar, 1 kilo kubar esrar maddesi ve 210 metre su hortumu ele geçirilmiş,ele geçirilen kenevir bitkileri numune alınmasını müteakip imha edilmiştir."

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı duyurdu! Sosyal yardım programlarının aylık ödemeleri artırıldı
Doktordan, hakime “Beni ayakta dinle” azarı!
Çok büyük bir bilgeyi kaybettik
Emir Ortakaya, Fenerbahçe'yi mest etti!
Devir mi kötü...
Şehit muhtarın eşi Rahşan Sertbaş: "O gittiğinden beri gözüm hiçbir şey görmüyor"
Nasuh Mahruki’nin başörtüsü düşmanlığı: Atatürk Türkiye'sinde bu asla olamazdı! Tepkiler çığ gibi...
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Destek ödemeleri bugün yapılacak
Bursa’da lüks otomobilde vahşet! Seyir halindeyken arkadaşı tarafından canice katledildi
ARKADAŞINA GÖNDER
Lice’de son yılların en kapsamlı ‘Narko-Terör’ operasyonu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA