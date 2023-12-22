Lice’de uyuşturucu operasyonu: 3 ayrı noktada 79 kilo esrar ele geçirildi

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, tarafından Diyarbakır kırsalında başlatılan uyuşturucu operasyonları aralıksız bir şekilde devam ediyor. Operasyon bölgesi içerisinde saklanan uyuşturucu maddeleri ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek maksadıyla Lice Güldiken Mahallesi kırsalında "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Uğur Kartal-105" operasyonu yapıldı. Hava destekli operasyon sonucu, 3 ayrı noktada, 79 kilogram kubar esrar ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu maddeler muhafaza altına alınırken, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.