Haberler Yaşam Haberleri Lice’de uyuşturucu operasyonu: 3 ayrı noktada 79 kilo esrar ele geçirildi
Giriş Tarihi: 22.12.2023 11:21 Son Güncelleme: 22.12.2023 11:37

Lice’de uyuşturucu operasyonu: 3 ayrı noktada 79 kilo esrar ele geçirildi

Diyarbakır’ın Lice ilçesine bağlı Güldiken kırsalında yapılan operasyonlarda, 3 ayrı noktada 79 kilo uyuşturucu ele geçirildi.

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Lice’de uyuşturucu operasyonu: 3 ayrı noktada 79 kilo esrar ele geçirildi

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, tarafından Diyarbakır kırsalında başlatılan uyuşturucu operasyonları aralıksız bir şekilde devam ediyor. Operasyon bölgesi içerisinde saklanan uyuşturucu maddeleri ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek maksadıyla Lice Güldiken Mahallesi kırsalında "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Uğur Kartal-105" operasyonu yapıldı. Hava destekli operasyon sonucu, 3 ayrı noktada, 79 kilogram kubar esrar ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu maddeler muhafaza altına alınırken, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

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Lice’de uyuşturucu operasyonu: 3 ayrı noktada 79 kilo esrar ele geçirildi
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