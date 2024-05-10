Lice’de uyuşturucu operasyonu

Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada şöyle denildi: "Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca; bölücü terör örgütü ile yasadışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağı somut deliller ile ortaya koymak, operasyon bölgesi içerisinde saklanan uyuşturucu maddeleri ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek maksadıyla Lice ilçesi Yolçatı ve Hedik mahallesi kırsalında icra edilen operasyonlar başarıyla tamamlanmıştır.

Söz konusu operasyonlarda; 2 ayrı noktada 167 kilogram toz esrar maddesi ele geçirilmiştir. Ele geçirilen uyuşturucu maddeler muhafaza altına alınmıştır."