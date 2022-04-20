Likya Orman Kampı’nda yangın! "Geleceğimizi de bilerek yaktılar"

Fethiye, Göcek'teki İnlice Köyü'nde, gönüllü eğitim projesi Likya Orman Kampı'nda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangına, Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözler ile itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın sonucunda bungalov ve yeni dikilen fidanlar tamamen kül oldu.

UMUTLARIMIZI VE GELECEĞİMİZİ DE BİLEREK YAKTILAR

Yangında kundaklama şüphesi olduğunu söyleyen Likya Orman Kampı'nın yetkilisi Yıldız Çokçoşkun, "Göcek, Inlice'de bulunan Fethiye İlçe Milli Eğitim ile protokolü bulunan Likya Orman Kampı eğitim alanı dün akşam tam iftar vakti acımasızca yakıldı. Alan kurulum aşamasında olduğu için elektrik hattı yoktu ve yangına neden olabilecek hiçbir etken yoktu. Doğa ile özdeş sedirden yapılma dersliklerin dört köşesinden yakıldı. Hali hazırda Fethiye Özel eğitim okullarında okuyan engelsiz doğada öğrenim için down sendromlu öğrenciler için Erasmus projesi kapsamında doğada öğretmenleriyle birlikte eğitim alanını kullanmaktaydılar. Bu proje Fethiye'nin tüm çocukları için köy okulları dahil gönüllü bir eğitim projesiydi. Çocuklarımızın doğayla iç içe alacakları bilim sanat ve orman okulu etkinliklerinin yapıldığı ve doğal tarım uygulama alanlarında, ürettikleri tohumlar ile hep birlikte inşa ettiği bu yerde sadece doğayı ve ahşap dersliği değil verilen imece usulü emekleri, umutlarımızı ve geleceğimizi de bilerek yaktılar. Peki bir gün önceki rüzgar olsa bu 'Doğa Katilleri' tüm İnlice'yi saracak olan yangın nasıl durdurulacaktı? Bu kişilerin bulunup olabilecek en ağır cezayı almalarını umuyoruz.

En kısa sürede çocuklarımızın Likya Orman Okulu'nu eski imece usulü, gönüllülük birlikteliği içerisinde el birliğiyle tekrar kurmak için herkesi bir olmaya davet ediyoruz" ifadelerini kulandı.