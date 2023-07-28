Likya Uygarlıkları Müzesi Nerede? Likya Uygarlıkları Müzesi’ne Nasıl Gidilir ve Giriş Ücreti Ne Kadar?

Likya uygarlıkları müzesi nerede, harita incelemesi ile de cevabı bulunabilecek bir sorudur. Müzenin konumu bilindiğinde, ziyaret planınızı çok daha bilinçli şekilde yapabilirsiniz. Likya uygarlıkları müzesine nasıl gidilir konusunu da bu sayede netleştirebilirsiniz. Likya uygarlıkları müzesi giriş ücreti ne kadar ve burada müze kart geçiyor mu soruları da konunun araştırılması gerekenleri arasındadır.

Likya Uygarlıkları Müzesi Nerede?

Likyalılar, insanlık tarihinin önemli uygarlıklarından biridir. Ülkemizde özellikle Akdeniz Bölgesi, bu uygarlığın yaşadığı bölgedir. Likya uygarlıkları müzesi de bu medeniyetin yaşadığı coğrafyada konuşludur. Antalya ilinin Demre ilçesine bağlı olan Büyükkum bölgesi, bu müzenin bulunduğu yerdir. Müze içerisinde, Likya uygarlığının kullandığı eşyalar yer almaktadır. Müzeyi gezerken aynı zamanda Likya uygarlığının kültür özellikleri ile ilgili de bilgi sahibi olacaksınız. Toplu taşıma araçlarından istifade ile müzenin bulunduğu bölgeye gidebilirsiniz. Merkezi konumda olan müzeye ulaşmak son derece pratiktir.

Likya Uygarlıkları Müzesi Giriş Ücreti Ne Kadar?

Likya uygarlıkları müzesine giriş için belli miktar ücret ödemeniz gerekir. Bu ücret 2023 yılı için 75 TL olarak belirlenmiştir. Müze kartı olanlar, öğrenciler ve öğretmenler ücret ödemeden müzeye girebilirler. Müzeye giriş ücreti her yıl güncellenmektedir. Müzeye gideceğiniz zaman giriş ücreti ile ilgili araştırma yapmanız uygun olacaktır. Gezi rotanızda Antalya bulunuyorsa, bu müzeyi kesinlikle gezi programına almanızı tavsiye ediyoruz. Bu sayede Likya tarihine küçük bir yolculuk yapabilirsiniz.