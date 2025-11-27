Haberler Yaşam Haberleri Lille - Dinamo Zagreb maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi 5. Hafta
Lille - Dinamo Zagreb maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi 5. Hafta

Fransız ekibi Lille, UEFA Avrupa Ligi 5. hafta maçına çıkıyor. Lille, Hırvatistan'ın köklü takımı Dinamo Zagreb'i evinde ağırlayacak. Lige istediği gibi başlayamayan iki takımın karşılaşmasının yayın bilgileri, futbolseverler tarafından merak ediliyor. Milli yıldız Berke Özer'in de forma giydiği ev sahibi takım karşılaşmaya hazırlandı. Peki, Lille - Dinamo Zagreb maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi mücadelesini sürdüren Lille, lig aşamasının 5. haftasında önemli bir engeli aşmak için sahaya çıkıyor. 7 puanı olan misafir takım ile ev sahibi arasında bir puan fark bulunuyor. Sıralamada yükselme hedefindeki iki takım için de heyecan dorukta. Peki; Lille - Dinamo Zagreb maçı hangi kanalda?

LİLLE - DİNAMO ZAGREB MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi'ndeki bu kritik grup maçı için belirlenen tarih ve saat bilgileri şöyledir:

Maçın Tarihi: Mücadele, 27 Kasım 2025 Perşembe günü oynanacaktır. (Bugün)

Maçın Yeri: Karşılaşma, Lille'in sahası olan Decathlon Arena - Stade Pierre-Mauroy'da gerçekleşecektir.

Başlama Saati: Kritik mücadele, Türkiye saati ile (TSİ) 20.45'te başlayacak.

LİLLE - DİNAMO ZAGREB MAÇI HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi maçları tabii Spor ekranlarından canlı yayımlanıyor.

MUHTEMEL 11'LER

Lille: Berke Özer; Santos, Mandi, Mbemba, Perraud; Bouaddi, Bentaleb; Broholm, Haraldsson, Correia; Igamane

Dinamo Zagreb: Nevistic; Pierre-Gabriel, Dominguez, McKenna, Goda; Zajc, Misic; Lisica, Ljubicic, Hoxha; Bakrar

