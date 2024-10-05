Limak Filarmoni Orkestrası, başkentlileri Anadolu türküleriyle büyüledi

Limak Vakfı tarafından sanata destek amacıyla kurulan Limak Filarmoni Orkestrası, Anadolu'nun eşsiz türkülerini senfonik yorumla Ankara için çaldı. Her bölgeden seçilmiş eserlerden oluşan konserde Limak Filarmoni Orkestrası Sanat Yönetmeni ünlü tenor Murat Karahan solist olarak sahne alırken, orkestrayı dünyanın en prestijli opera evlerinde orkestra şefi olarak görev alan İbrahim Yazıcı yönetti. Anadolu'nun kültürel derinliğini yansıtan ve halk müziğinin en nadide örneklerinin yer aldığı konseri, 3 binin üzerinde seyircinin yanı sıra iş, bürokrasi, sanat ve medya dünyasından pek çok davetli izledi.

Anadolu'nun kültür mirasına senfonik dokunuş

Anadolu'nun zengin kültürel mirasını müzikseverlerle buluşturmayı amaçlayan etkileyici konserde; Doğu Anadolu'dan Ege'ye, Karadeniz'den İç Anadolu'ya Türkiye'nin 7 coğrafi bölgesinin sembolleşmiş türküleri sanatseverlerle buluştu. Aşık Veysel, Neşet Ertaş gibi eşsiz halk ozanlarının miras bıraktığı eserleri yepyeni bir yorumla binlerce izleyiciyle buluşturan Limak Filarmoni Orkestrası ve Murat Karahan, Uzun İnce Bir Yoldayım, Evlerinin Önü Mersin, Bahçada Yeşil Çınar, Neredesin Sen, Çayelinden Öteye gibi türkülerle, izleyicilerden büyük alkış aldı. Halk müziği eserlerinin modern orkestrasyon eşliğinde senfonik tarzda yorumlandığı konserin tüm geliri mühendislik alanında kariyer yapmayı hedefleyen genç kadınlara burs, mentorluk ve eğitim destekleri sağlayan Türkiye'nin Mühendis Kızları programına aktarılacak.