Haberler Yaşam Haberleri Limon soslarının satışı yasaklandı
Giriş Tarihi: 31.1.2024 14:53 Son Güncelleme: 31.1.2024 15:37

Limon soslarının satışı yasaklandı

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, limon suyu izlenimi veren, limon aromalı sos, limon sosu, limonlu sos ve benzeri isimlerle limon suyu benzeri ürünlerin satışı yasaklandı.

Hayrettin ŞAŞMAZ Hayrettin ŞAŞMAZ
Limon soslarının satışı yasaklandı

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'nin 31 Ocak 2024 sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelikte yapılan değişiklikle, sadece limon aroması veya az miktarda limon suyu veya konsantresi ile diğer bileşenler kullanılarak üretilen limon sosu vb. ürünlerin üretimi yasaklandı.

Yönetmeliğin yayım tarihinden itibaren söz konusu ürünler üretilemeyecek. Yönetmeliğin yayımından önce üretilen ürünler ise 31 Aralık 2024 tarihinden sonra piyasada bulunamayacak.

Yönetmelikte yapılan diğer bir değişik de Türk Gıda Kodeksi kapsamındaki bir gıda ürününe yatay veya dikey gıda kodeksinin izin vermediği bir bileşenin ilave edilip edilmediğinin tespitinde, ilgili kodeks hükümlerine ilave olarak, uluslararası veya ulusal çalışmalar neticesinde belirlenen ve Bakanlık resmi internet sitesinde duyurulacak analiz metotları ve karar limitleri kullanılacak. Bu düzenlemeyle, gelişen bilimsel veriler ışığında ilave mevzuat değişikliği beklemeden taklit ve tağşişin tespiti için yeni analiz metotları ivedilikle kullanıma alınabilecek ve bu sayede tüketici menfaatleri en üst düzeyde korunacak.

EN ÇOK OKUNANLAR

FETÖ ve PKK'dan ortak yayın! İsveç kararı sonrasında örgütleri korku sardı
Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'na dert yandı: Beni İmamoğlu'ndan kurtarın...
Bakan Tunç’tan Bekir Bozdağ’a yönelik çirkin harekete sert tepki: Milli iradeye büyük bir saygısızlık
30 milyonluk mirasa ortak oldu
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
SON DAKİKA! Gezi provokasyonunun baş aktörü Can Atalay'ın milletvekilliği düşürüldü: Karar TBMM'de okundu
Putin tehlikenin farkında mı?
SON DAKİKA | Santa Maria Kilisesi’ndeki silahlı saldırıda flaş gelişme! Teröristlerin kullandığı araç bulundu
Taylor Swift dua etsin ki Türk değil
CHP’li İBB’ye sert sözlerle yüklendi! Eski ortaklar arasına ‘billboard’ girdi
ARKADAŞINA GÖNDER
Limon soslarının satışı yasaklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA