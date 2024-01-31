Limon soslarının satışı yasaklandı

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'nin 31 Ocak 2024 sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelikte yapılan değişiklikle, sadece limon aroması veya az miktarda limon suyu veya konsantresi ile diğer bileşenler kullanılarak üretilen limon sosu vb. ürünlerin üretimi yasaklandı.

Yönetmeliğin yayım tarihinden itibaren söz konusu ürünler üretilemeyecek. Yönetmeliğin yayımından önce üretilen ürünler ise 31 Aralık 2024 tarihinden sonra piyasada bulunamayacak.

Yönetmelikte yapılan diğer bir değişik de Türk Gıda Kodeksi kapsamındaki bir gıda ürününe yatay veya dikey gıda kodeksinin izin vermediği bir bileşenin ilave edilip edilmediğinin tespitinde, ilgili kodeks hükümlerine ilave olarak, uluslararası veya ulusal çalışmalar neticesinde belirlenen ve Bakanlık resmi internet sitesinde duyurulacak analiz metotları ve karar limitleri kullanılacak. Bu düzenlemeyle, gelişen bilimsel veriler ışığında ilave mevzuat değişikliği beklemeden taklit ve tağşişin tespiti için yeni analiz metotları ivedilikle kullanıma alınabilecek ve bu sayede tüketici menfaatleri en üst düzeyde korunacak.