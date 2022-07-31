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Giriş Tarihi: 31.7.2022 15:57

Lion filmi konusu nedir oyuncuları kimler? Lion bu akşam Tv'de!

Bu akşam televizyon ekranlarında yerini alacak olan Lion filmi konusu oyuncuları gibi detaylarla araştırılıyor. Yapım; Garth Davis tarafından yönetilen ve senaryosu Saroo Brierley ile Larry Buttrose'un kurgusal olmayan kitabından Luke Davies tarafından uyarlanan 2016 yapımı dram filmi olarak biliniyor. Peki, Lion filmi konusu nedir oyuncuları kimler? İşte televizyon ekranlarında izleyenleriyle buluşacak olan Lion filmi hakkında detaylar...

Lion filmi konusu nedir oyuncuları kimler? Lion bu akşam Tv’de!

Lion filmi henüz izlememiş veya tekrar izlemek isteyenler için bu akşam televizyon ekranlarına geliyor. Yapımda, Saroo adında beş yaşındaki bir Hint çocuğu, Kalküta sokaklarında evinin binlerce kilometre ötesinde kaybolur. Avustralyalı bir çift tarafından evlat edinilmeden önce pek çok sorunla uğraşır; 25 yıl sonra, kaybettiği ailesini bulmak için yola çıkar. Peki, Lion filmi konusu nedir oyuncuları kimler? İşte Lion filmi hakkında detaylar...

KONUSU

5 yaşındaki Hintli bir çocuk ağabeyinin geri dönmesini beklerken bir tren vagonunda uyuyakalır. O uyurken trenin yola çıkması sonucu küçük çocuk uyandığında kendini evinden kilometrelerce uzakta bulur. Artık kayıptır ve eve nasıl döneceğine dair bir fikri yoktur. Kendini Calcutta'da bulan küçük çocuk büyük mücadelelerden sonra Avustralyalı bir çift tarafından evlat edinilir ve sevgiyle büyür. Ancak ailesini bulma isteği giderek bir saplantıya dönüşür. Elinde hiçbir şey olmadan ilerlemeye çalışan genç adamın içindeki çaresizlik zamanla hayatını da etkilemeye başlar...

OYUNCULARI

Filmi başrollerinde Dev Patel, Rooney Mara, Nicole Kidman ve David Wenham gibi güçlü isimler yer alırken, filmin yönetmenliğini ise Garth Davis üstleniyor.

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Lion filmi konusu nedir oyuncuları kimler? Lion bu akşam Tv'de!
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