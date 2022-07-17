KPSS SINAV GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), sınav yerlerini ve sınava giriş belgelerini genellikle sınavdan 10 gün öncesinde yayımlıyor. Buna göre; ÖSYM'nin KPSS sınav yerleri bilgisini de Temmuz ayının son haftası itibarıyla yayımlaması bekleniyor.

KPSS SINAV YERLERİ BELLİ OLDU MU?

KPSS sınav giriş belgesi, sınavdan 10 gün önce yayımlanıyor. Sınav ise 31 Temmuz'da yapılacak. Buna göre, sınav yerlerinin 21 Temmuz'da erişime sunulması bekleniyor. Resmi açıklama ise henüz gelmedi.

2022 KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI