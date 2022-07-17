Haberler Yaşam Haberleri LİSANS OTURUMU GİRİŞ YERLERİ: KPSS sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak? 2022 KPSS sınav yerleri tarihi açıklandı!
Giriş Tarihi: 17.7.2022 09:52

LİSANS OTURUMU GİRİŞ YERLERİ: KPSS sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak? 2022 KPSS sınav yerleri tarihi açıklandı!

Ön lisans, lisans ve ortaöğretim olmak üzere üç oturumda düzenlenecek olan Kamu Personeli Seçme Sınavı hakkında detaylı araştırmalar sürüyor. Lisans başvurularının Mayıs-Haziran aylarında alınmasının ardından şimdi sınav düzenlenecek. KPSS lisans sınavı öncesinde sınav giriş yerlerinin açıklanması bekleniyor. Bu kapsamda; “KPSS sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak?” sorusuna yanıt aranırken 2022 KPSS sınav yerleri tarihi ÖSYM tarafından açıklandı. İşte Lisans KPSS giriş yerleri sorgulama bilgileri.

LİSANS OTURUMU GİRİŞ YERLERİ: KPSS sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak? 2022 KPSS sınav yerleri tarihi açıklandı!

KPSS başvuruları ve sınav tarihleri ÖSYM takvimi ile belli olmuştu. Lisans başvurularının alınmasının ardından lisans oturumu sınavı 31 Temmuz 2022 tarihinde gerçekleştirilecek. Söz konusu sınavın öncesinde KPSS sınav yerlerinin açıklanması bekleniyor. Adayların KPSS giriş belgesini sınav esnasında yanlarında bulundurması gerekiyor. Peki; KPSS sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak? 2022 KPSS sınav yerleri tarihi ÖSYM tarafından duyuruldu.

KPSS SINAV GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), sınav yerlerini ve sınava giriş belgelerini genellikle sınavdan 10 gün öncesinde yayımlıyor. Buna göre; ÖSYM'nin KPSS sınav yerleri bilgisini de Temmuz ayının son haftası itibarıyla yayımlaması bekleniyor.

KPSS SINAV YERLERİ BELLİ OLDU MU?

KPSS sınav giriş belgesi, sınavdan 10 gün önce yayımlanıyor. Sınav ise 31 Temmuz'da yapılacak. Buna göre, sınav yerlerinin 21 Temmuz'da erişime sunulması bekleniyor. Resmi açıklama ise henüz gelmedi.

2022 KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI

KPSS OTURUM TARİHLERİ

KPSS lisans oturumu, genel yetenek-genel kültür testi ile başlayacak. Genel yetenek genel kültür sınavı ve eğitim bilimleri testi 31 Temmuz'da düzenlenecek.

Alan bilgisi ise 6 Ağustos ve 7 Ağustos'ta yapılacak. ÖABT ise 14 Ağustos tarihinde düzenlenecek.

2022 KPSS LİSANS NE ZAMAN?

Bu sene KPSS lisans sınavı 31 Temmuz 2022 tarihinde uygulanacak. Sınav sonuçları da 2 Eylül 2022 tarihinde duyurulacak.

KPSS Alan Bilgisi 6 - 7 Ağustos tarihlerinde, KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavı 14 Ağustos tarihinde yapılacak.

KPSS ORTAÖĞRETİM-ÖNLİSANS SINAV TARİHLERİ

ÖSYM tarafından KPSS Ortaöğretim başvuruları ise 1 Eylül'de başlayıp 13 Eylül'de bitecek. Sınav 6 Kasım'da uygulanacak.

KPSS Önlisans başvuruları 3 - 15 Ağustos arasında alınacak. Sınav ise 2 Ekim'de gerçekleşecek.

Din Hizmetleri Alan Bilgisi başvuruları 7 - 17 Ekim tarihleri arasında alınacak. Sınav ise 27 Kasım'da yapılacak.

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LİSANS OTURUMU GİRİŞ YERLERİ: KPSS sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak? 2022 KPSS sınav yerleri tarihi açıklandı!
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