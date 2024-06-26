Lise müdür yardımcısı aracında katledildi

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde eğitim veren Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi'nde müdür yardımcısı olarak görev yapan Mahir Çoğaç, 17 yaşlarında bir şüphelinin silahlı saldırısına uğradı. Evinden çıkarak otomobiline binen Mahir Çoğaç, emniyet kemerini taktığı sırada tabanca ile 1 el ateş edilerek başından vuruldu.Saldırgan olay yerinden kaçarken, hastaneye kaldırılan evli ve iki çocuk babası Çoğaç kurtarılamadı. Şüphelinin Çoğaç'ın evinin yakınında, çevreyi gözetlediği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Çoğaç'ı vuran şüpheli ile ona yardım ettiği öne sürülen bir kişi polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla İstanbul Dudullu'da yakalandı.İki şüpheli Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Tetikçinin Adana'dan geldiği ve cinayet sebebinin kan davası olabileceği belirtildi. Kocaeli Valisi Seddar Yavuz konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Konu her yönüyle araştırılıyor. Üzgünüz, başsağlığı diliyoruz" dedi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı yayımladı.