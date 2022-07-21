Lise nakil işlemleri ne zaman yapılacak, nakiller ne zaman başlıyor? İşte MEB nakil başvuru tarihleri takvimi!

MEB lise nakil başvuru tarihleri, LGS tercihlerinin sona ermesiyle beraber gündemdeki yerini aldı. Her yıl olduğu gibi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyurulan tarihlerde öğrencilerin başvuruları alınacak. Bu kapsamda "2022-2023 Lise nakil başvuruları ne zaman başlıyor, nakiller ne zaman yapılacak?" soruları yanıt arıyor. Çeşitli nedenlerle lise eğitimlerine başka bir okulda devam etmek isteyen binlerce öğrenci gözünü MEB'den gelecek açıklamaya çevirdi.