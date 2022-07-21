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Giriş Tarihi: 21.7.2022 10:00

Lise nakil işlemleri ne zaman yapılacak, nakiller ne zaman başlıyor? İşte MEB nakil başvuru tarihleri takvimi!

Liselere geçiş sistemi kapsamında uygulanan LGS tercih maratonu geçtiğimiz gün sona ererken binlerce öğrenci gözünü lise nakil başvuru tarihlerine çevirdi. Bu noktada “Lise nakil başvuruları ne zaman başlıyor, nakiller ne zaman yapılacak?” soruları yanıt aramaya başladı. Her dönem MEB tarafından açılan nakillerle beraber eğitim gördükleri okullarını değiştirmek isteyen öğrenciler başvurularını gerçekleştiriyor. İşte MEB 2022 Lise nakil başvuru tarihleri ve detaylar...

Lise nakil işlemleri ne zaman yapılacak, nakiller ne zaman başlıyor? İşte MEB nakil başvuru tarihleri takvimi!

MEB lise nakil başvuru tarihleri, LGS tercihlerinin sona ermesiyle beraber gündemdeki yerini aldı. Her yıl olduğu gibi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyurulan tarihlerde öğrencilerin başvuruları alınacak. Bu kapsamda "2022-2023 Lise nakil başvuruları ne zaman başlıyor, nakiller ne zaman yapılacak?" soruları yanıt arıyor. Çeşitli nedenlerle lise eğitimlerine başka bir okulda devam etmek isteyen binlerce öğrenci gözünü MEB'den gelecek açıklamaya çevirdi.

LİSE NAKİLLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Henüz bu yıla ilişkin tarihler belli değil. Geçmiş yılın takvimi ise şöyleydi;

MEB'in yayınladığı bilgilere göre nakil takvimi şöyle olacak;

Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 26-30 Temmuz 2021

Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı: 02 Ağustos 2021

Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 02-06 Ağustos 2021

Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı: 09 Ağustos 2021

2022-2023 eğitim öğretim yılına ilişkin nakil tarihleri belli olduğunda detaylar haberimizin içerisinde olacaktır.

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Lise nakil işlemleri ne zaman yapılacak, nakiller ne zaman başlıyor? İşte MEB nakil başvuru tarihleri takvimi!
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