Lise nakilleri ne zaman başlıyor, başvurular ne zaman alınacak? 2022-2023 MEB lise nakil başvuru tarihleri

Çeşitli nedenlerle lise eğitimlerine başka bir okulda devam etmek isteyen binlerce öğrenci Lise nakil başvuru tarihleri için araştırmalarına başladı. Bu kapsamda "Lise nakilleri ne zaman başlayacak, başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?" gibi sorular yanıt arıyor. Milli Eğitim Bakanlığı yaptığı açıklamada nakillerin yapılacağı tarihleri duyurmuş ve Temmuz sonunu işaret etmişti. İşte lise nakil başvuru tarihleri ve tüm detaylar…
LİSE NAKİLLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
Henüz bu yıla ilişkin tarihler belli değil. Geçmiş yılın takvimi ise şöyleydi;
MEB'in yayınladığı bilgilere göre nakil takvimi şöyle olacak;
Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 26-30 Temmuz 2021
Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı: 02 Ağustos 2021
Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 02-06 Ağustos 2021
Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı: 09 Ağustos 2021
2022-2023 eğitim öğretim yılına ilişkin nakil tarihleri belli olduğunda detaylar haberimizin içerisinde olacaktır.