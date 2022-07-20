Lise nakilleri ne zaman başlıyor, başvurular ne zaman alınacak? 2022-2023 MEB lise nakil başvuru tarihleri

Çeşitli nedenlerle lise eğitimlerine başka bir okulda devam etmek isteyen binlerce öğrenci Lise nakil başvuru tarihleri için araştırmalarına başladı. Bu kapsamda "Lise nakilleri ne zaman başlayacak, başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?" gibi sorular yanıt arıyor. Milli Eğitim Bakanlığı yaptığı açıklamada nakillerin yapılacağı tarihleri duyurmuş ve Temmuz sonunu işaret etmişti. İşte lise nakil başvuru tarihleri ve tüm detaylar…