Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Lise öğrencileri arasında tekme tokat kavga kamerada
Giriş Tarihi: 23.10.2021 10:30 Son Güncelleme: 23.10.2021 10:53

Lise öğrencileri arasında tekme tokat kavga kamerada

İHA
Lise öğrencileri arasında tekme tokat kavga kamerada

Beylikdüzü’de iki ayrı lise öğrencilerinin arasında tekme tokat ve kemerli kavga çıktı. Yaşanan kavga anları, cep telefonu kameraları tarafından kaydedildi.

Olay, dün Adnan Kahveci mahallesi meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki ayrı liseli öğrenci grubu arasında, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Çıkan tartışmadan bir süre sonra taraflar cadde üzerin karşılaştı.

İstanbul Beylikdüzü'nde öğrencilerin kemerli kavgası kamerada

Öğrenciler birbirlerine tekme tokat ve kemer ile vurmaya başladı. Kavga esnasında bazı öğrenciler yaşananları izlerken bazı öğrenciler ise yaşanan olayları cep telefonuna kaydetti. Taraflar çevredeki vatandaşların araya girmesiyle kaçışırken olay sırasında çevrede polis olmaması dikkat çekti.

ARKADAŞINA GÖNDER
Lise öğrencileri arasında tekme tokat kavga kamerada
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA