Haberler Yaşam Haberleri Lise öğrencilerinden huzurevi sakinlerine parti
Giriş Tarihi: 18.1.2024

Lise öğrencilerinden huzurevi sakinlerine parti

KASIM ŞAHİN KASIM ŞAHİN
Lise öğrencilerinden huzurevi sakinlerine parti
BOLU Atatürk Anadolu Lisesi öğrencileri "Bugünün Gençlerinden Dünün Gençlerine" temasıyla İzzet Baysal Vakıf Huzurevinde kalan yaşlıları ziyaret etti. Öğrenciler büyüklerinin ellerini öptü, onlarla sohbet etti, şarkılar söyledi. Ocak ayında yeni yaşına giren 6 huzurevi sakini için doğum günü pastası kesildi. Öğrenciler arasında duygusal anların yaşanmasına neden olan etkinlikte 12. sınıf öğrencisi Ece Nur Sarıarslan, "Büyüklerimizin doğum gününü kutladık. Onlarla vakit geçirerek sohbet etme fırsatımız olduğu için çok mutluyum. Bir kez daha büyüklerimiz için duyarlı olmamız gerektiğini hatırladım" dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Son dakika: Uzay yolculuğu 1 gün ertelendi! Bakan Kacır: Heyecanla bekleyeceğiz
SON DAKİKA: ABD'den F-16 açıklaması! "Türkiye'ye satışını destekliyoruz"
Can Ataklı bu kez de Türkiye'nin uzay misyonundan rahatsız oldu: Astronot değil turist olacak
Bakan Kacır tarihi uzay yolcuğu öncesi A Haber'e konuştu: Türk milletinin bir hayali daha gerçekleşiyor
Putin aylar sonra dünyaya duyurdu! Dikkat çeken İstanbul detayı...
Cumhur İttifakı adayı Murat Kurum'dan İBB emekçilerine müjde: 1 Nisan'ı bekleyin!
Gaziantep'te 15 milyar liralık dev proje: İstasyon yerleri belli oldu! Yeni bir dönem başlatacak
Son dakika: Fenerbahçe Adanaspor’u 6 golle geçti! Kanarya son 16 turunda...
Katil İsrail'den yalan rekoru: Makineye bağlansalar elektrik şebekesi çökerdi
ARKADAŞINA GÖNDER
Lise öğrencilerinden huzurevi sakinlerine parti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA