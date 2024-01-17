Lise öğrencilerinden huzurevi sakinlerine parti

BOLU Atatürk Anadolu Lisesi öğrencileri "Bugünün Gençlerinden Dünün Gençlerine" temasıyla İzzet Baysal Vakıf Huzurevinde kalan yaşlıları ziyaret etti. Öğrenciler büyüklerinin ellerini öptü, onlarla sohbet etti, şarkılar söyledi. Ocak ayında yeni yaşına giren 6 huzurevi sakini için doğum günü pastası kesildi. Öğrenciler arasında duygusal anların yaşanmasına neden olan etkinlikte 12. sınıf öğrencisi Ece Nur Sarıarslan, "Büyüklerimizin doğum gününü kutladık. Onlarla vakit geçirerek sohbet etme fırsatımız olduğu için çok mutluyum. Bir kez daha büyüklerimiz için duyarlı olmamız gerektiğini hatırladım" dedi.