Lise öğrencisi banyoda ölü bulundu

İnegöl ilçesi Mesudiye Mahallesinde ailesiyle birlikte yaşayan Lise öğrencisi Yunus İsmail O'nun annesi, sabah saatlerinde odasında oğlunu göremedi. Evin diğer odalarına da bakan acılı anne, son olarak banyoya baktı. Kapıyı açtığında oğlunu yerde hareketsiz yatarken bulan anne durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi. Eve gelen Sağlık ekipleri, kalbi duran Yunus İsmail O'ya bir süre kalp masajı yaptıktan sonra hemen İnegöl Devlet Hastanesine kaldırdı. Liseli talihsiz genç burada doktorların tüm çabalarına rağmen hayata döndürülemedi. Yunus İsmail O'nun cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.