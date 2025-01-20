Haberler Yaşam Haberleri Lise öğrencisi banyoda ölü bulundu
Giriş Tarihi: 20.1.2025 14:52 Son Güncelleme: 20.1.2025 14:58

Lise öğrencisi banyoda ölü bulundu

Bursa’da 17 yaşındaki lise öğrencisi Yunus İsmail O. sabah saatlerinde annesi tarafından banyoda ölü bulundu.

MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
Lise öğrencisi banyoda ölü bulundu

İnegöl ilçesi Mesudiye Mahallesinde ailesiyle birlikte yaşayan Lise öğrencisi Yunus İsmail O'nun annesi, sabah saatlerinde odasında oğlunu göremedi. Evin diğer odalarına da bakan acılı anne, son olarak banyoya baktı. Kapıyı açtığında oğlunu yerde hareketsiz yatarken bulan anne durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi. Eve gelen Sağlık ekipleri, kalbi duran Yunus İsmail O'ya bir süre kalp masajı yaptıktan sonra hemen İnegöl Devlet Hastanesine kaldırdı. Liseli talihsiz genç burada doktorların tüm çabalarına rağmen hayata döndürülemedi. Yunus İsmail O'nun cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Lise öğrencisi banyoda ölü bulundu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA