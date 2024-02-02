Lise öğrencisi genç kız epilepsi nöbeti sonucu hayatını kaydetti

Fethiye Şehit Yüzbaşı Özgür Özekin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi özel eğitim 11.sınıf öğrencilerinden 16 yaşındaki Rumeysa Alagöz yaklaşık 10 yıl önce epilepsi rahatsızlığına yakalandı. Baba Osman Alagöz kızının tedavisi için hastane hastane dolaştı. Alagöz ailesi kızının eğitimi için yoğun çaba sarf etti. Geçtiğimiz günlerde karne alan Rümeysa ara tatil sevinci yaşarken geceleyin uykusunda geçirdiği nöbet sonrası hayata veda etti.
Derslerinde başarılı olduğu da ifade edilen Alagöz, Çamköy Mahallesi Türbe Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından aynı mezarlıkta dualar ile toprağa verildi. Cenaze merasimine ailesi, okul idarecileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Acılı baba Osman Alagöz kızına yaklaşık 10 yıl önce sara teşhisi konulduğunu belirterek, "İyileşme yolundaydı, tedavisi başarılı bir şekilde sürüyordu. Ancak gece uykusunda gelen nöbet onu bizden ayırdı" dedi.
Okul Müdürü Alpaslan Selçuk ise, "Öğrencimizi tatilde geçirdiği sara nöbeti (epilepsi) sonucu kaybettik. Başarılı bir öğrencimizdi. Bu ani vefat haberi bizleri oldukça üzdü. Öğrencimize Allah'tan rahmet kederli ailesine, öğretmen ve öğrencilerimize baş sağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.