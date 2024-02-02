Lise öğrencisi genç kız epilepsi nöbeti sonucu hayatını kaydetti

Derslerinde başarılı olduğu da ifade edilen Alagöz, Çamköy Mahallesi Türbe Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından aynı mezarlıkta dualar ile toprağa verildi. Cenaze merasimine ailesi, okul idarecileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Acılı baba Osman Alagöz kızına yaklaşık 10 yıl önce sara teşhisi konulduğunu belirterek, "İyileşme yolundaydı, tedavisi başarılı bir şekilde sürüyordu. Ancak gece uykusunda gelen nöbet onu bizden ayırdı" dedi.

Okul Müdürü Alpaslan Selçuk ise, "Öğrencimizi tatilde geçirdiği sara nöbeti (epilepsi) sonucu kaybettik. Başarılı bir öğrencimizdi. Bu ani vefat haberi bizleri oldukça üzdü. Öğrencimize Allah'tan rahmet kederli ailesine, öğretmen ve öğrencilerimize baş sağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.