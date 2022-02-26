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Giriş Tarihi: 26.2.2022 19:32 Son Güncelleme: 26.2.2022 19:36

Lise öğrencisi kalbine yenik düştü

ALİ FAİK ATAY ALİ FAİK ATAY
Lise öğrencisi kalbine yenik düştü

Kastamonu Mustafa Kaya Anadolu Lisesi 11. Sınıf öğrencisi Şevval Ceren Bilir, kalbine yenik düştü. Bilir, ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazından sonra aile mezarlığında toprağa verildi.

İnönü mahallesinde Bilir ailesi, kızlarını baygın halde bulunca hemen 112'yi aradı. Gelen ekipler 16 yaşındaki Şevval Ceren Bilir'in kalp krizi geçirdiğini belirleyerek Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Genç kızın yoğun bakım ünitesinde 5 kez kalbi durdu. Yapılan müdahaleler ile yaşama döndürülen Şevval Ceren Bilir, sabah saatlerinde hastanede yaşamını yitirdi. İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazına Kastamonu Valisi Avni Çakır, ailesi, yakınları, bazı öğretmenleri ve arkadaşları katıldı. Genç kız il merkezinde bulunan Gümüşlüce aile mezarlığına defnedildi.

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Lise öğrencisi kalbine yenik düştü
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