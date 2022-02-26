Lise öğrencisi kalbine yenik düştü

İnönü mahallesinde Bilir ailesi, kızlarını baygın halde bulunca hemen 112'yi aradı. Gelen ekipler 16 yaşındaki Şevval Ceren Bilir'in kalp krizi geçirdiğini belirleyerek Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Genç kızın yoğun bakım ünitesinde 5 kez kalbi durdu. Yapılan müdahaleler ile yaşama döndürülen Şevval Ceren Bilir, sabah saatlerinde hastanede yaşamını yitirdi. İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazına Kastamonu Valisi Avni Çakır, ailesi, yakınları, bazı öğretmenleri ve arkadaşları katıldı. Genç kız il merkezinde bulunan Gümüşlüce aile mezarlığına defnedildi.