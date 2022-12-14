Lise öğrencisi Sıla kazada hayatını kaybetti

Muğla'nın Menteşe ilçesi Salihpaşalar Mahallesi T.Y. (29) idaresindeki araç, seyir halindeyken yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan lise öğrencisi Sıra Akgül'e (15) çarptı.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza sonucu Yatağan Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Sıla Akgül, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Baba Gürkan Akgül, "Benim kızım okula gittiydi şimdi mezara gitti. Kızım ben seni okula gönderdim mezara göndermedim. Okul dolmuşuna giderken cenaze arabasıyla geldi" diye fenalık geçirdi.