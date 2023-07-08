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Giriş Tarihi: 8.7.2023 04:23

Lise öğrencisi yüzme havuzunda yaşamını yitirdi

Bayrampaşa'da yüzme havuzunda hareketsiz halde bulunan lise 4. sınıf öğrencisi Emirhan Erdönmez (17), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi

AA
Lise öğrencisi yüzme havuzunda yaşamını yitirdi

İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı Bayrampaşa Hidayet Türkoğlu Spor Kompleksine üye olan lise 4. sınıf öğrencisi Emirhan Erdönmez (17), salı günü sabah seansında kompleksteki yüzme havuzuna girdi.

Erdönmez, bir süre sonra görevliler tarafından havuzda hareketsiz halde bulundu. İlk müdahalesi yapılan Erdönmez, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Tedavi gördüğü hastanede bugün yaşam mücadelesini kaybeden Erdönmez'in cenazesi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

İşlemleri tamamlanan gencin cenazesi ailesine teslim edildi. Cenaze, defnedilmek üzere Arnavutköy Baklalı Mahallesi'ne götürüldü.

Polisin, spor kompleksindeki görevlilerin ifadesine başvurduğu öğrenildi.

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Lise öğrencisi yüzme havuzunda yaşamını yitirdi
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