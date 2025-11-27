Lise öğrencisini okul arkadaşları bıçaklayıp gasp ettiler

Öğrencinin bıçaklanma olayı Güngören Tozkoparan Mahallesinde Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde 24 Kasım'da saat 15.00 sıralarında meydana geldi. 9. Sınıf öğrencisi Yağız U. ve yine 9. Sınıfta okuyan M.D. okulda tartıştı. Daha önce tartışan öğrenciler okul çıkışında yine bir araya geldi. Tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada M.D., Yağız U.'ya bıçakla saldırdı. Yağız U. kolundan yaralandı. Kavga çevredekilerin araya girmesiyle sonlandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı öğrenci ambulans ile hastaneye götürülürken polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu.

SERBEST BIRAKILDI

Bıçaklı saldırgan M.D., olaydan sonra polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken saldırganın adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığı öğrenildi.

'OKULA BIÇAK GETİRİYORLARDI, BÜTÜN PARAMI ALDILAR'

Kolundan ve karnından bıçaklanan 14 yaşındaki lise öğrencisi Yağız Ü.'nün ise hastanede tedavisi devam ederken "Ben durağa doğru gidiyordum. Arkamda 15-20 kişi geldi. Birisi bana 'arkana bak' dedi. Bana daldılar. 4-5 kişi beni yumruklarken oyaladılar beni. Fark etmeden M. geldi arkamdan. Elinde bıçak vardı. 10-15 kez savurdu. Ben de kendimi savunmaya çalıştım. Birisi sol ayağıma geldi. Ayağımı basamıyorum. Sağ koluma geldi. Atar damarları kesmiş. Kıpırdamıyor, 3 ay boyunca böyle kalacağım. Bunu yapanlar okul arkadaşlarım, aynı sırayı paylaştık. Okulda hep haraç falan istiyorlardı. Okula bıçak getiriyorlardı. Bütün paramı aldılar. Kredi kartlarımı, cüzdanımı her şeyimi aldılar, hiçbir şey bırakmadılar. Tehdit ettiler. 'Biz seni almasını biliriz' dediler. İttiler, vurdular. Pazartesi günü de bıçakladılar" diye konuştu.