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Giriş Tarihi: 17.10.2021 21:49

Lise öğretmeni kazada can verdi

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Lise öğretmeni kazada can verdi

Karaman'da seyir halindeki otomobile arkadan çarpan motosiklet sürücüsü lise öğretmeni Ahmet Raşit Duman (36) hayatını kaybetti.

Kaza, Karaman-Konya karayolunun 30. kilometresinde meydana geldi. Karaman Nefise Sultan Kız Meslek Lisesi'nde bilişim teknolojileri öğretmeni olarak görev yapan Ahmet Raşit Duman'ın kullandığı 70 AAT 473 plakalı motosiklet, aynı istikamete seyreden 70 ABC 572 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce ileriye savrulan Duman olay yerinde hayatını kaybetti. Duman'ın cenazesi olay yeri incelemelerinin ardından otopsi işlemleri için Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Otomobil sürücüsü ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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Lise öğretmeni kazada can verdi
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