Lise öğretmeni Rıfat Balaban kansere yenildi

Atakum Anadolu Lisesi Türk dili ve edebiyatı öğretmeni 59 yaşındaki Rıfat Balaban, 2 yıldır tedavi gördüğü kanser hastalığından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde vefat etti. 30 yıldır öğretmenlik mesleğini icra eden ve eğitim camiası tarafından sevilen öğretmenin ölümü sevenlerini yasa boğdu. Evli ve 2 çocuk babası olan Rıfat Balaban'ın cenazesi bugün ikindi namazını müteakip son yolculuğuna uğurlanacak.Samsun Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından paylaşılan taziye mesajında ise "Öğretmenimize Allah'tan rahmet, ailesine ve eğitim camiamıza başsağlığı dileriz" denildi...