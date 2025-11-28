Lise önünde gasp dehşeti

İstanbul Tozkoparan Mahallesi'nde 24 Kasım'da, 9. sınıf öğrencisi Yağız U. ve yine 9. sınıfta okuyan M.D. okulda tartıştı. İki öğrenci okul çıkışında yine bir araya geldi. Çıkan kavgada M.D., Yağız U.'ya bıçakla saldırdı. Yağız U. kolundan yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı öğrenci hastaneye kaldırıldı. Bıçaklı saldırgan M.D., olaydan sonra polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken saldırganın adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığı öğrenildi.

'BÜTÜN PARAMI ALDILAR'

Kolundan ve karnından bıçaklanan 14 yaşındaki lise öğrencisi Yağız U. ifadesinde, "Ben durağa doğru gidiyordum. Arkamdan 15-20 kişi geldi. Birisi bana 'arkana bak' dedi. Bana daldılar. Fark etmeden M. geldi arkamdan. Elindeki bıçağı 10-15 kez savurdu. Ben de kendimi savunmaya çalıştım. Bunu yapanlar okul arkadaşlarım, aynı sırayı paylaştık. Okulda hep haraç falan istiyorlardı. Bütün paramı aldılar. Pazartesi günü de bıçakladılar" diye konuştu.