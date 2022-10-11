Lisede acı olay! Okulun camından düşen kız öğrenci hayatını kaybetti

Orhangazi ilçesinde eğitim veren 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesinin tadilatta olması nedeniyle Mehmet Akif Ersoy Ortaokulunda eğitim gören Lise 11'inci sınıf öğrencisi Sudenur Ongun, 4'üncü kattaki sınıfının açık olan penceresinden aşağı düştü. Yaşanan olay karşısında şoka giren sınıf arkadaşlarının öğretmenlerine haber vermesi üzerine okula sağlık ekipleri yönlendirildi. Kısa sürede okul bahçesine gelen ekipler, ağır yaralı halde buldukları Sudenur Ongun'a ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hemen Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırdı. Burada acil servise alınan ve tedavisine başlanan talihsiz lise öğrencisi durumunun ağır olması nedeniyle Bursa Şehir Hastanesine sevk edildi.
YOĞUN BAKIMDA HAYATINI KAYBETTİ
Ağır yaralanan ve sevk edildiği Şehir Hastanesinde yoğun bakıma alınan Sudenur Ongun, burada doktorların tüm çabalarına rağmen yaşam mücadelesini kaybetti. 15 yaşındaki öğrencinin hastaneye koşan anne ve babası ile yakınlarının yanı sıra okul arkadaşları gözyaşlarına boğuldu. Orhangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaşanan üzücü olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Polis ekipleri okulda ve öğrencinin düştüğü yerde inceleme yaptı. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak devam ettiği bildirildi.