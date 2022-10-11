Lisede acı olay! Okulun camından düşen kız öğrenci hayatını kaybetti

YOĞUN BAKIMDA HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralanan ve sevk edildiği Şehir Hastanesinde yoğun bakıma alınan Sudenur Ongun, burada doktorların tüm çabalarına rağmen yaşam mücadelesini kaybetti. 15 yaşındaki öğrencinin hastaneye koşan anne ve babası ile yakınlarının yanı sıra okul arkadaşları gözyaşlarına boğuldu. Orhangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaşanan üzücü olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Polis ekipleri okulda ve öğrencinin düştüğü yerde inceleme yaptı. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak devam ettiği bildirildi.