Haberler Yaşam Haberleri Lisede akran zorbalığında 4 öğrenci gözaltına alındı
Giriş Tarihi: 29.12.2022 10:49 Son Güncelleme: 29.12.2022 11:00

Lisede akran zorbalığında 4 öğrenci gözaltına alındı

Zonguldak’ın Ereğli İlçesindeki Endüstri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde 11. Sınıf öğrencisine zorbalık olayı yaşandı. Arkadaşları tarafından darp edilip, kafası tahtaya vurulan ve zorla şınav çektirilen çocuğun görüntüleri sosyal medyada yayınlanınca olayla ilgili soruşturma başlatıldı.  İl Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan, “10 öğrenci tedbir amaçlı okuldan uzaklaştırıldı. Savcılık 4 öğrenciyi gözaltına aldı. Olayın meydana geldiği okulda disiplin işlemleri başlatıldı” dedi.

ŞABAN YILMAZ ŞABAN YILMAZ
Lisede akran zorbalığında 4 öğrenci gözaltına alındı

Zonguldak'ın Kdz. Ereğli İlçesindeki Endüstri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde bir öğrenciye zorbalık olayı yaşandı. Alınan bilgiye göre, lisede çekilen görüntülerde 11'nci sınıf öğrencisi N.G sınıftaki arkadaşları tarafından darp edildi.

Çekiler görüntülerde N.G'yi aralarına alan öğrenciler tekme ve tokat vurarak darp ederken, bir öğrenci ise N.G'nin başını ard arda beyaz tahtaya vurdu. Baskı uygulanan N.G'ye zorla Şınav çektirilirken, ortalarına alan öğrenciler oynaması konusunda N.G'ye baskı yaptılar.

Sınıfta çekilen görüntülerin yayılmasının ardından İl Milli Eğitim Müdürlüğü durumu polise bildirirken, okul yönetim de öğrenciler hakkında disiplin işlemi başlattı.

Öte yandan, Kdz. Ereğli Kaymakamlığı konuya ilişkin inceleme ve soruşturma başlatırken, N.G'nin ailesi de savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu. Kdz. Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığı yürütülen soruşturma kapsamında akşam saatlerinde olaya karışan 4 öğrenci hakkında gözaltına kararı alırken, polis ekipleri 4 öğrenciyi evlerinde gözaltına aldı.

Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Okuldan 10 öğrenci tedbir amaçlı uzaklaştırıldı. Disiplin işlemi başlatıldı. 4 öğrenci gözaltına alındı, savcılık ifadelerini alacak, konu yakınen takip ediliyor. Okul yönetimi olay anında 2 video çeken öğrenci ile 8 öğrenci hakkında disiplin soruşturması ve müfettiş tarafından da soruşturma başlatıldı" dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

EYT SON DAKİKA: Yaş sınırı kalktı! İşte EYT hesaplama tablosu: Başkan Erdoğan emeklilikte yaşa takılanlar için müjdeyi verdi
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! SGK'dan yardım genelgesi: Bu ayrıntılara dikkat
Türkiye'nin dev doğalgaz rezervi yalancıları çıldırttı! ABD'li firmalar tarihi keşfi teyit etti
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan talimatı verdi! Erkenden ödeme yapılacak...
Son dakika: Bakan Akar'dan Şam yönetimi ile görüşmeye ilişkin açıklama: Suriye'de tek amacımız terörle mücadele
İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy'dan Murat Ongun'un iftiralarına yanıt
Masanın büyük akıllısı
Övünün varoşlar
Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu'na bunları söyledi! 'Duyumlar aldık' diyerek açıkladı
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
ARKADAŞINA GÖNDER
Lisede akran zorbalığında 4 öğrenci gözaltına alındı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA