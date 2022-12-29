Lisede akran zorbalığında 4 öğrenci gözaltına alındı

Zonguldak'ın Kdz. Ereğli İlçesindeki Endüstri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde bir öğrenciye zorbalık olayı yaşandı. Alınan bilgiye göre, lisede çekilen görüntülerde 11'nci sınıf öğrencisi N.G sınıftaki arkadaşları tarafından darp edildi.

Çekiler görüntülerde N.G'yi aralarına alan öğrenciler tekme ve tokat vurarak darp ederken, bir öğrenci ise N.G'nin başını ard arda beyaz tahtaya vurdu. Baskı uygulanan N.G'ye zorla Şınav çektirilirken, ortalarına alan öğrenciler oynaması konusunda N.G'ye baskı yaptılar.

Sınıfta çekilen görüntülerin yayılmasının ardından İl Milli Eğitim Müdürlüğü durumu polise bildirirken, okul yönetim de öğrenciler hakkında disiplin işlemi başlattı.

Öte yandan, Kdz. Ereğli Kaymakamlığı konuya ilişkin inceleme ve soruşturma başlatırken, N.G'nin ailesi de savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu. Kdz. Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığı yürütülen soruşturma kapsamında akşam saatlerinde olaya karışan 4 öğrenci hakkında gözaltına kararı alırken, polis ekipleri 4 öğrenciyi evlerinde gözaltına aldı.

Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Okuldan 10 öğrenci tedbir amaçlı uzaklaştırıldı. Disiplin işlemi başlatıldı. 4 öğrenci gözaltına alındı, savcılık ifadelerini alacak, konu yakınen takip ediliyor. Okul yönetimi olay anında 2 video çeken öğrenci ile 8 öğrenci hakkında disiplin soruşturması ve müfettiş tarafından da soruşturma başlatıldı" dedi.