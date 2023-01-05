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Giriş Tarihi: 5.1.2023 13:49

Lisede çıkan kavgada 16 yaşındaki Mustafa bıçaklanarak öldürüldü

Adana’da lise öğrencisi Mustafa Çöplü (16), çocuk parkında buluşup, ‘kız arkadaş’ meselesi yüzünden tartıştığı aynı okulda öğrenim gören M.K. (16) ve arkadaşları tarafından dövülüp, bıçaklandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Çöplü hayatını kaybederken, polis M.K. ile bir arkadaşını gözaltına aldı.

DHA
Lisede çıkan kavgada 16 yaşındaki Mustafa bıçaklanarak öldürüldü

Olay, 2 Ocak günü saat 19.30 sıralarında Yüreğir ilçesi PTT Evleri Mahallesi'nde meydana geldi. Lise öğrencisi M.K., aynı okulda öğrenim gören Mustafa Çöplü'yü aralarındaki kız arkadaş meselesini konuşmak için çocuk parkına çağırdı. Çöplü, arkadaşıyla birlikte parka gidip, M.K. ile buluştu. Burada Çöplü ile M.K. arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. M.K. ile yanındaki arkadaşları Çöplü'yü darbedip, kasık, göğüs ve sırtından bıçakladı. Şüpheliler, kanlar içinde yere yığılan Çöplü'nün yarasına müdahale etmek isteyen arkadaşı Mert Kurnaz'ı (16) da dövüp, kaçtı.



Mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Çöplü ile arkadaşı Mert Kurnaz, ambulansla Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Çöplü, gece saatlerinde hayatını kaybetti. Arkadaşı Mert Kurnaz'ın ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü bildirildi.



Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, M.K. ile ismi öğrenilemeyen bir arkadaşını gözaltına aldı. Şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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Lisede çıkan kavgada 16 yaşındaki Mustafa bıçaklanarak öldürüldü
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