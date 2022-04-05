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Giriş Tarihi: 5.4.2022 15:53

Lisede kanlı şaka: Çakıyla yaraladı!

DHA
Lisede kanlı şaka: Çakıyla yaraladı!

Kayseri'de akılalmaz bir olay yaşandı. Lise öğrencisi H.M. (15), okul bahçesinde şakalaştığı sınıf arkadaşı M.A.'yı (15) çakıyla bacağından yaraladı.

İnanılmaz olay, Kocasinan ilçesine bağlı Argıncık Mahallesi'ndeki mesleki ve teknik anadolu lisesinde meydana geldi. İddiaya göre, 10'uncu sınıf öğrencisi H.M., okul bahçesinde şakalaştığı sınıf arkadaşı M.A.'yı çakıyla bacağından yaraladı. İhbarla okula gelen sağlık ekipleri, M.A.'yı ambulansla Kayseri Devlet Hastanesi'ne götürdü. M.A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, H.M. de polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Lisede kanlı şaka: Çakıyla yaraladı!
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