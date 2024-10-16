Lisede öğretmen dehşeti

İstanbul'da bir okulda silahlı saldırı paniği yaşandı. Beşiktaş Etiler'deki Levent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde iddiaya göre psikolojik sorunları olan ve bir süre önce eşini kaybettiği iddia edilen Bilişim Öğretmeni Serdar A. okul müdürü ile yaşadığı tartışmada silah çekti. Silah tutukluk yapınca okulun bahçesinde doldur boşalt yapmak isterken ateş aldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenilirken şüpheli öğretmen gözaltına alındı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. Silah seslerini duyan öğrenciler korku dolu anlar yaşadı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Şüpheli öğretmenin, okulda uzun süredir mobbinge maruz kaldığı için olayı gerçekleştirdiğini iddia edilirken, Milli Eğitim Bakanlığı'nca da olaya ilişkin inceleme ve soruşturma başlatıldı.