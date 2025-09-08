Liseli Ayşe okçulukta Türkiye rekoru kırdı

Konya'da imam hatip lisesi öğrencisi Ayşe Hümeyra Koç (17), 3 yıl önce başladığı geleneksel okçulukta Türkiye rekoru kırdı. Meram Belediyespor Kulübü'nde eğitim alan Koç, ilk yarışmasında 2'nci olarak dikkat çekti. Ardından bireysel ve takım kategorilerinde Türkiye şampiyonlukları kazandı. Son olarak 3-4 Mayıs'taki Salon Puta Türkiye Şampiyonası'nda genç kızlar bireysel rekorunu 77'den 81 puana taşıdı. Koç, "Tarihimizi yaşatan bir sporla ilgilenmek beni motive ediyor. Disiplinle çalışarak bu başarıya ulaştım" dedi. Koç, "Derslerimi ihmal etmiyorum. Okçuluk, konsantrasyonumu artırıyor" dedi.