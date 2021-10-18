Liseli Boran, okul arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürüldü

AYDIN
'IN Kuşadası
ilçesinde bulunan Kuşadası Anadolu Lisesi
11. sınıf öğrencisi Z.K. (17) ile 10. sınıf öğrencisi Boran Sönmez
(16) arasında okulda henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Okuldan çıkan Z.K. ile Sönmez şehirlerarası otobüs terminalinde tekrar tartışmaya başladı. Çıkan kavgada Z.K., cebinden çıkardığı bıçakla Boran Sönmez'i göğsünden yaraladıktan sonra olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Boran Sönmez'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kaçan Z.K.'nın yakalanması için çalışma başlattı.