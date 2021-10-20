Liseli Boran’ı göğsünden bıçaklayarak öldürmüştü! İlk ifadesi ortaya çıktı

İlk ifadesinde suçunu itiraf ettiği belirtilen Z.K.'nın, "Boran Sönmez ile okulda kavga ettik. Kavga sonrasında aramızda küfürleşme yaşandı. Söyledikleri çok ağrıma gitti. Daha sonra garajda tekrar karşılaşınca yine kavga ettik. Bir anda kendime hakim olamadım. Korktuğum için bir süre saklandım. Çok pişmanım" dediği öğrenildi.