Liseli Buğrahan’ın öldüğü feci kazadan yürek burkan detay! Bir iki gün sonra...

Babasının ölümünden sonra araba satılacaktı, hatta alıcısı bile hazırdı bir iki güne evrak işleri de tamamlanacaktı. Buğrahan belki de arabayla son bir tur atayım diye çıktı. Tertemiz bir çocuktu, uçak mühendisi olacaktı, büyük hayalleri vardı ama kaza bizi ondan kopardı.