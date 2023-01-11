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Giriş Tarihi: 12.1.2023

Liseli cinayetinde 7 tutuklama

ZİYA RAMOĞLU ZİYA RAMOĞLU
Liseli cinayetinde 7 tutuklama
ADANA'DA 17 yaşındaki lise öğrencisi M.K., eski kız arkadaşıyla sevgili olan 16 yaşındaki Mustafa Çöplü'yü 9 gün önce konuşma bahanesiyle çocuk parkına çağırdı. Çöplü'yü 6 arkadaşıyla birlikte öldüresiye döven M.K., daha sonra genci defalarca bıçakladı. Mustafa Çöplü kanlar içinde yerde kalırken, ona yardım etmek isteyen Mert K. da yine zanlılar tarafından saldırıya uğradı. Mustafa Çöplü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, Mert K. ölümün eşiğinden döndü. Olayın ardından gözaltına alınan M.K. ve diğer 6 kişi tutuklandı.

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Liseli cinayetinde 7 tutuklama
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