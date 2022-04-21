Liseli Enes’e acı veda

Herkesi sarsan olay Sakarya'nın Geyve İlçesi'ndeki Sinan Bey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde dün öğle saatlerinde meydana geldi. Mobilya bölümü öğrencisi olan 17 yaşındaki işitme engelli Enes Zeki İşcan ile yine 17 yaşındaki N.Ş. isimli öğrenci arasında teneffüste tartışma çıkmış, tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında merdivenlerden düşen ve başını mermere çarpan Enes Zeki İşcan, ağır yaralı olarak kaldırıldığı Geyve Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına karşılık can vermişti.