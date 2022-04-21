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Giriş Tarihi: 21.4.2022 16:02 Son Güncelleme: 21.4.2022 16:33

Liseli Enes’e acı veda

HÜSEYİN CUMALI HÜSEYİN CUMALI
Liseli Enes’e acı veda

Sakarya'da lise bahçesinde öğrenciler arasında çıkan kavga sırasında yere düşerken başını mermere çarpan ve kaldırıldığı hastanede can veren işitme engelli 17 yaşındaki lise öğrencisi Enes Zeki İşcan, son yolculuğuna uğurlandı.

Herkesi sarsan olay Sakarya'nın Geyve İlçesi'ndeki Sinan Bey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde dün öğle saatlerinde meydana geldi. Mobilya bölümü öğrencisi olan 17 yaşındaki işitme engelli Enes Zeki İşcan ile yine 17 yaşındaki N.Ş. isimli öğrenci arasında teneffüste tartışma çıkmış, tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında merdivenlerden düşen ve başını mermere çarpan Enes Zeki İşcan, ağır yaralı olarak kaldırıldığı Geyve Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına karşılık can vermişti.

GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Talihsiz öğrenci için bugün evinin önünde ilk tören düzenlendi. Burada alınan helallik sonrasında talihsiz öğrencinin cenazesi Geyve Nuriosmaniye Mahallesi Merkez Camii'ne getirildi. İşçan ailesi burada taziyeleri kabul ederken, öğrencinin arkadaşları da törene katıldı.
İşcan, öğlen namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Nurosmaniye Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Yaşanan olay sonrasında polis tarafından gözaltına alınan 17 yaşındaki N.Ş. ise yaşı küçük olduğu için çocuk şube ekiplerine teslim edildi. Gerekli önlemler altında ifadesi alınan N.Ş. geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

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Liseli Enes’e acı veda
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