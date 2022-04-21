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Giriş Tarihi: 22.4.2022

Liseli Enes’e acı veda

HÜSEYİN CUMALI HÜSEYİN CUMALI
Liseli Enes’e acı veda

Okulda arkadaşıyla kavga ederken başını mermere çarpıp can veren işitme engelli lise öğrencisi Enes Zeki İşcan, dün gözyaşlarıyla toprağa verildi

Sakarya'yı sarsan acı olay, Sinan Bey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde önceki gün meydana geldi. Mobilya bölümü öğrencisi 17 yaşındaki işitme engelli Enes Zeki İşcan ile aynı yaştaki N.Ş. isimli öğrenci arasında teneffüste tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında merdivenlerden düşen ve başını mermere çarpan Enes Zeki İşcan, ağır yaralı olarak kaldırıldığı Geyve Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına karşılık can verdi.

GÖZYAŞLARI SEL OLDU
Talihsiz öğrenci için dün evinin önünde tören düzenlendi. Burada alınan helallik sonrasında Enes Zeki'nin cenazesi Geyve Nuriosmaniye Mahallesi Merkez Camisi'ne getirildi. Üzüntüye boğulan İşçan ailesi burada taziyeleri kabul etti. Cenaze törenine talihsiz gencin arkadaşları da katıldı. Liseli genç, öğlen namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Nurosmaniye Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi. Yaşanan olay sonrasında polis tarafından gözaltına alınan 17 yaşındaki N.Ş. ise yaşı küçük olduğu için çocuk şube ekiplerine teslim edildi. Gerekli önlemler altında ifadesi alınan N.Ş. adliyeye sevk edildi.

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Liseli Enes’e acı veda
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