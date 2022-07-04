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Giriş Tarihi: 4.7.2022 12:25 Son Güncelleme: 4.7.2022 12:27

Liseli Gamze'nin ölümüyle ilgili davada adli tıp raporu beklenecek

DHA
Liseli Gamze’nin ölümüyle ilgili davada adli tıp raporu beklenecek

Ankara'da lise öğrencisi Gamze Açar'ın (17) iş görüşmesi için gittiği termal otelin 5'inci katından düşüp, hayatını kaybetmesiyle ilgili 2'si tutuklu 5 sanığın yargılandığı davada, maktülün vücudundaki yaraların düşme ile mi yoksa daha önce mi oluştuğuna ilişkin adli tıp kurumundan talep edilen raporun beklenmesine karar verildi.

Gamze Açar, 7 Kasım 2020'de internette gördüğü iş ilanı üzerine Rıza Doğan ile irtibata geçip, iş görüşmesi için Kızılcahamam ilçesinde, odaları devre mülk olarak kiralanan termal otele gitti. Açar, aynı gün sabaha karşı, kaldığı 5'inci kattaki odanın balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında, Gamze Açar'ın otelde görüştüğü ve kendilerini devre mülk şirketi çalışanları olarak tanıtan 5 kişiden Rıza Doğan, Mehmet Doğan, Mustafa Emre Demiral ve Emre Eker tutuklandı, Hüseyin Emre Gürgen ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ankara Batı Adliyesi 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen bir önceki duruşmada, tutuklu sanıklardan Mehmet Doğan ve Emre Eker adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

TAHLİYE TALEBİ

Ankara Batı Adliyesi 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Rıza Doğan ve Mustafa Emre Demiral ile tutuksuz sanıklar Mehmet Doğan, Emre Eker ve Hüseyin Emre Gürgen Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile katılırken, taraf avukatları ile Gamze Açar'ın anne ve babası duruşmada hazır bulundu. Mahkemede savunmasını yapan tutuklu sanık Rıza Doğan, suçsuz olduğunu belirterek, "Mahkemede talep ettiğimiz hiçbir delil toplanmamıştır. Bunun sebebini anlamış değilim. Beraatımı ve tahliyemi talep etmekteyim" dedi.
Tutuklu sanık Mustafa Emre Demiral ise, diğer tutuklu sanık Rıza'yı olaydan çok kısa süre önce tanıdığını ifade ederek, "Bizim Rıza'yla 2 saat oturmuşluğumuz var. Ben hatalarımdan ders çıkardım. Ben hiç bir şekilde hata yapmadım, suç işlemedim. Tahliyemi talep ediyorum" diye konuştu.

RAPOR BEKLENECEK

Tutuksuz sanıklar ise beraatlarını talep etti. Tutuklu sanık avukatları da müvekkillerinin tahliyesini talep etti. Avukat beyanlarının ardından ara kararını açıklayan mahkeme, adli tıp kurumundan maktülün vücudunda oluşan kırık ve ekimoz morluklarının düşme anına mı yoksa öncesine mi ait olduğu, öncesine ait ise ne kadar süre öncesine ait olduğuna ilişkin daha önce talep edilen raporun beklenmesi ve durumuyla ilgili kuruma yazı yazılması kararlaştırıldı. Sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verilerek duruşma ertelendi. (DHA)

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Liseli Gamze'nin ölümüyle ilgili davada adli tıp raporu beklenecek
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