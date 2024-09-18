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Giriş Tarihi: 19.9.2024

Liseli genç denizde boğuldu

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Liseli genç denizde boğuldu
Antalya'da bir otelde staj yapan Mehmet Ali Yozgatlı (16) yüzmek için girdiği denizde boğuldu. Yozgat'tan staj için Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir otele gelen ve cuma günü stajı bitecek olan Mehmet Ali Yozgatlı denize girdi. Bir daha çıkmayınca çevredekiler talihsiz genci arama çalışması başlattı. Aşırı dalgalı olan denizde Mehmet Ali Yozgatlı'nın boğularak hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından cenaze otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Acı haberi alan yakınları gözyaşlarına boğuldu. Yapılan otopsi işlemlerinin ardından cenaze baba Davut Yozgatlı tarafından teslim alındı. Cenaze toprağa verilmek üzere havayolu ile Kayseri'ye oradan da karayolu ile Yozgat'a gönderildi.
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Liseli genç denizde boğuldu
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