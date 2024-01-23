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Giriş Tarihi: 23.1.2024 17:41 Son Güncelleme: 23.1.2024 17:51

Liseli genç staj gördüğü atölyede yaşamını yitirdi

Kütahya'da, staj gördüğü atölyede üzerine devrilen sunta bloklarının altında kalan 15 yaşındaki Erol Can Yavuz, hayatını kaybetti. Lise öğrencisi Yavuz, göz yaşlarıyla toprağa verildi.

İHSAN TUNÇOĞLU İHSAN TUNÇOĞLU
Liseli genç staj gördüğü atölyede yaşamını yitirdi

Yeni Sanayi Sitesi 32. Sokak'taki bir mobilya atölyesinde staj yapan Kütahya Mesleki Eğitim Merkezi İç Mekan Mobilya Teknolojisi Dalı 9. sınıf öğrencisi Erol Can Yavuz, üzerine sunta bloklarının devrilmesi sonucu ağır yaralandı. Çalışanlar tarafından suntaların altından çıkarılan Yavuz, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yavuz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hastaneden alınarak Gaybiefendi Mahallesi'ndeki Fatih Camisi'ne getirilen Yavuz'un cenazesi, kılınan namazın ardından Evliya Çelebi Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze törenine, Yavuz'un ailesi ve yakınlarının yanı sıra Kütahya Valisi Musa Işın'da katıldı. Kütahya Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, "Camia olarak büyük bir keder içindeyiz. Acılı ailesine ve camiamıza başsağlığı ve sabırlar diliyorum" dedi.

Öte Yandan Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca olayla ilgili olarak açılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

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Liseli genç staj gördüğü atölyede yaşamını yitirdi
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